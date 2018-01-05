Muğla'de deprem! Açıklama geldi
Muğla'nın Ula ilçesinde 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremde can kaybı ve hasar oluşmazken, çevre halkı kısa süreli panik yaşadı. Konuya ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.
Ula'da saat 07.33'te richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Merkez üssü Kavakçalı Köyü olarak açıklanan depremin derinliği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 7 kilometre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ise 8.5 olarak kaydedildi.
TRT
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