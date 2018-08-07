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Muğla Köyceğiz'de korkutan orman yangını

Muğla Köyceğiz'de korkutan orman yangını.5635
  • Giriş : 07.08.2018 / 10:50:00
  • Güncelleme : 07.08.2018 / 12:01:11

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor.

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Sepet Beşik

Sıcak havalarla birlikte orman yangınları da başladı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi havadan ve karadan müdahale ediyor.

Köyceğiz ilçesi Avlanmaz mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına, 6 helikopter ve 2 uçakla havadan, çok sayıda arazözle de karadan müdahale ediliyor. Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yıldırım düşmesinden dolayı çıktığını tespit ettiklerini belirterek, "Yangının yayılmasını kısmen durdurduk. Bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle karadan müdahale etmekte güçlük çekiyoruz." dedi.

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