Muğla'nın Datça ilçesi de imara açıldı!
Cennet belde için karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun aldığı karar neticesinde Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Kargı Koyu'na yakın 56 dönümlük alanın imara açıldığı öğrenildi.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Muğla-Datça, Antalya-Aksu, İzmir-Çiğli ve Şanlıurfa- Karaköprü’de imar planı değişiklikleri yapıldı.
Buna göre; Datça’da Kargı Koyu'na yakın olan yaklaşık 56 dönümlük Hazine arsasının imar değişikliği planı onaylandı.
Bu alanın yarısına konut, yüzde 24’üne park, yüzde 21’ine yol ve yüzde 3’üne de ibadet alanı yapılacağı öne sürüldü.
Bu duruma tepki gösteren Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, “Belediyeye sunmadan bir değişiklik yapılıyorsa orada iyi niyet aramam, rant vardır. Datça’nın tamamı Özel Çevre Koruma Alanı” dedi.
Bodrum ilçesine bağlı Gökçebel’de de 3 bin-64 bin metrekareye arası değişen metrekarelerde 6 Hazine arsasının özelleştirme kapsamına alındığı öğrenildi.
Söz konusu arsalar için gerekli görülmesi halinde imar planlarında değişiklik yapılarak ihaleye çıkılabileceği ifade edildi.
NTV
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