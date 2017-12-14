Facebook Twitter Rss

Muğla'nın Datça ilçesi de imara açıldı!

Muğla'nın Datça ilçesi de imara açıldı!.15280
  • Giriş : 14.12.2017 / 12:49:00

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Kargı Koyu'na yakın alan imara açıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Cennet belde için karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun aldığı karar neticesinde Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Kargı Koyu'na yakın 56 dönümlük alanın imara açıldığı öğrenildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Muğla-Datça, Antalya-Aksu, İzmir-Çiğli ve Şanlıurfa- Karaköprü’de imar planı değişiklikleri yapıldı.

Buna göre; Datça’da Kargı Koyu'na yakın olan yaklaşık 56 dönümlük Hazine arsasının imar değişikliği planı onaylandı.

Bu alanın yarısına konut, yüzde 24’üne park, yüzde 21’ine yol ve yüzde 3’üne de ibadet alanı yapılacağı öne sürüldü.

Bu duruma tepki gösteren Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, “Belediyeye sunmadan bir değişiklik yapılıyorsa orada iyi niyet aramam, rant vardır. Datça’nın tamamı Özel Çevre Koruma Alanı” dedi.
Bodrum ilçesine bağlı Gökçebel’de de 3 bin-64 bin metrekareye arası değişen metrekarelerde 6 Hazine arsasının özelleştirme kapsamına alındığı öğrenildi.
Söz konusu arsalar için gerekli görülmesi halinde imar planlarında değişiklik yapılarak ihaleye çıkılabileceği ifade edildi.

NTV

Hükümetten Filistin için açıklama geldi!

Polis akademisine saldırı: 17 kişi can verdi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

TSK'dan üçlü zirve açıklaması!

TSK'dan üçlü zirve açıklaması!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde Irak Genelkurmay Başkanı ve ABD'li komu

Flaş! Maden arama iptal!

Flaş! Maden arama iptal!

Gökçeada’da altın ve gümüş aramak için başvuruda bulunan Merih Madencilik, başvuruyu geri çekti.

 

Rus askerleri Türkiye'ye mi konuşlanacak?

Rus askerleri Türkiye'ye mi konuşlanacak?

Rus askerlerinin Türkiye'ye konuşlanacağı iddiasına Çavuşoğlu'ndan yanıt geldi.

Gaziantep'te 35 kişi ByLock'yan gözaltında

Gaziantep'te 35 kişi ByLock'yan gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında Gaziantep'te operasyon düzenlendi.

 

Trabzon'da fuhuş operasyonu: 57 gözaltı

Trabzon'da fuhuş operasyonu: 57 gözaltı

Trabzon'da polis ekipleri, fuhuşa karşı operasyon düzenledi.

Çevik Kuvvet'i işgal girişimine müebbet hapis!

Çevik Kuvvet'i işgal girişimine müebbet hapis!

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde Çevik Kuvvet'i işgal etmeye çalışan darbecilere ceza yağdı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya