Muhammed Salah, milli takımı bırakıyor
Son dönem yıldızı iyice parlayan genç oyuncu Muhammed Salah'ın Dünya Kupası sonrası milli takımı bırakacağı iddia edildi.
Liverpool forması giyen Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ın, Dünya Kupası sonrası Milli Takım kariyerini noktalamayı düşündüğü ifade edildi.
Oyuncunun yakın çevresinden bir isim Fransız basınından L'Equipe'e yaptığı açıklamada, Salah'ın federasyonla arasının kötü olduğunu ifade etti. Bu isim ayrıca, federasyonun Salah'a karşı tutumundan dolayı, yıldız futbolcunun turnuva sonrası milli takımdan emekliliğini isteyeceğini bildirdi.
Oyuncuyla federasyon arasındaki ilk anlaşmazlık, Salah'ın fotoğrafının izinsiz olarak Milli Takım uçağında kullanılmasıyla başlamıştı.
FEDERASYON İDDİAYI YALANLADI
Federasyondan yapılan açıklamada ise iddiaların doğru olmadığı, Mohamed Salah'ın Mısır'da çok mutlu olduğu belirtildi.
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