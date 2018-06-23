Muharrem İnce bugün İstanbul'da
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yarın gerçekleştirilecek seçimler öncesi son mitingini İstanbul'da yapıyor. Vatandaşlar, mitinge akın akın geldi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 24 Haziran seçimi kampanyası kapsamındaki son mitingi için Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'na girişler başladı.
Muharrem İnce'nin, 51 günlük seçim maratonunun 107. ve son mitinginin yapılacağı Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'ndaki hazırlıklar tamamlandı.
Oluşturulan kontrol noktalarından alana girişler sağlanırken, alana 80 metre genişliğinde, 20 metre derinliğinde platform kuruldu, birçok bölgeye LED ekranlar ve ses sistemleri yerleştirildi.
Gazeteciler için 40 metre uzunluğunda iki ayrı bölümden oluşan basın tribünü hazırlandı. Basın platformunda canlı yayınlar için mini stüdyo alanları kuruldu. Canlı yayın araçları basın platformunun hemen arkasındaki alana yerleştirildi.
Mitinge, yaklaşık 400 yerli ve yabancı basın mensubu akredite oldu.
Alan çevresinde iki bebek çadırı ile yaşlı ve hastaların dinlenebilmesi için bir çadır oluşturuldu. Ayrıca, alan çevresinde 6 ambulans hazır bekletiliyor.
Miting alanına giriş kapılarına yakın yerlerde bayrak ve şapka dağıtımı yapılıyor. Alanın çevresinde dağıtıma hazır yaklaşık 1 milyon su bulunduruluyor.
Muharrem İnce'nin İstanbul mitinginin saat 13.00'te başlaması bekleniyor.
MALTEPE'YE BÖYLE GELDİLER
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin saat 13.00'teki Maltepe mitingi için vatandaşlar gemilerle miting alanına geldi. Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, Avcılar İDO iskelesinden sabah 08.30 itibariyle binlerce seçmeni taşıyan gemiler Maltepe'ye geldi. Eski CHP İstanbul Milletvekili adayı Çetin Çapan, "Esenyurt'tan gelen vatandaşlarımız için gemi tuttuk. Şunu bir kez daha gördük ki vatandaşlardaki İnce sevgisi anketleri yalanlıyor" dedi.
YAĞMUR SÜRPRİZİ
İstanbul'un çeşitli semtlerinden deniz ve karayolu ile miting alanına gelenler, arama noktalarından sonra içeri alınıyor. Mitinge gelenlerin Türk bayrakları ile Atatürk ve Muharrem İnce'nin fotoğraflarını taşıdıkları görüldü. Farklı takım formaları giyerek alana gelenler dikkat çekiyor. Miting nedeni ile Maltepe Sahil yolu kısmen trafiğe kapalı durumda. Öğle saatlerinde aniden başlayan yağmur nedeniyle alana gelenler ıslanmaktan kurtulamadı. Hazırlıklı gelenler şemsiyelerini açarken bazıları ise pankart ve afişlerin altına sığındı.
HABERTURK
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