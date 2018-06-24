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Muharrem İnce'den çok suçlam

Muharrem İnce'den çok suçlam.13963
  • Giriş : 24.06.2018 / 19:37:00

Muharrem İnce, Anadolu Ajansı'nın manipülasyon yaptığı iddiasında bulundu.

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Sepet Beşik

Muharrem İnce, sandıkların açılıp oyların sayılmaya başlandığı sırada sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

İnce, şunları yazdı:

"Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, Erdoğan’ın yüksek oy aldığı yerlerin sonuçlarını öncelikli veriyor.  Sandık görevlilerimize sesleniyorum moralinizi bozup asla sandıkları terk etmeyin."

İnce'nin sandığında Erdoğan kazandı

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