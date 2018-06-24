Muharrem İnce'den çok suçlam
Muharrem İnce, sandıkların açılıp oyların sayılmaya başlandığı sırada sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
İnce, şunları yazdı:
"Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, Erdoğan’ın yüksek oy aldığı yerlerin sonuçlarını öncelikli veriyor. Sandık görevlilerimize sesleniyorum moralinizi bozup asla sandıkları terk etmeyin."
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