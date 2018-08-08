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Muharrem İnce'den dolar yorumu

Muharrem İnce'den dolar yorumu.13963
  • Giriş : 08.08.2018 / 15:49:00

Muharrem İnce, dolarda yaşanan yükseliş ile ilgili açıklama yaptı.

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24 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, dolarda yaşanan yükseliş ile ilgili çarpıcı bir öneride bulundu.

Kurultay tartışmalarının merkezinde yer alan Muharrem İnce, doların önlenemez yükselişiyle ilgili yaptığı yorumda "Ülkemizdeki kötü gidişattan kurtulmanın yolu, muhalefetin yenilenerek çözüm odaklı politikalar üretmesinden geçiyor" dedi.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce, doların önlenemez yükselişiyle ilgili sosyal medya hesabından ilginç bir yorumda bulundu.Şu sıralar kurultay tartışmalarının merkezinde yer alan İnce,Türkiye'deki kötü gidişattan kurtulmanın yolunun muhalefetin yenilenmesinden geçtiğini belirtti.

İşte İnce'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

"Evet Türkiye'mizde kötü bir yönetim var ve maalesef muhalefet de bu kötü yönetimin bir parçası. Muhalefetin insanlarımıza bir umut verememesi, mevcut yönetimin neden olduğu felaket senaryolarını daha da derinleştirmektedir.

"KÖTÜ GİDİŞATTAN KURTULMANIN YOLU..."

Üstelik muhalefet kendinden başlaması gereken değişime direnmekte, içinde bulunduğumuz ağır koşullara karşı yeni bir alternatif üretilmesini imkânsız hale getirmektedir. Ülkemizdeki kötü gidişattan kurtulmanın yolu, muhalefetin yenileşerek çözüm odaklı politikalar üretmesinden ve bunları halkımızın önüne koymasından geçmektedir.

"SİLKİNEREK ÇIKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Aklı ve vicdanı merkezinde bulunduran ehliyetli bir ekibin işbaşına gelerek, ekonominin gerçeklerine dayalı politikalar uygulaması dışında, hızla battığımız felaketten silkinerek çıkmamız mümkün değildir. Bunu yaptığımızda faiz ve döviz kurları dengeye gelecek ve milletimizin hak ettiği refah toplumu yolunda yeniden atağa geçilecektir."

TRT

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