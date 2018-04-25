Facebook Twitter Rss

Muharrem İnce: Erdoğan'a oy veririm

Muharrem İnce: Erdoğan'a oy veririm.16599
  • Giriş : 25.04.2018 / 11:21:00
  • Güncelleme : 25.04.2018 / 12:18:18

CHP'li Muharrem İnce'den Abdullah Gül ile ilgili açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı adaylığı ile ilgili 'Gül seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır' ifadesini kullandı.

İnce, Twitter'dan şu değerlendirmelerde bulundu:

''Türkiye’nin huzuru, güvenliği, milletimizin ve çocuklarımızın geleceği için Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak istiyoruz. Ancak atadığı bürokrat ve rektörler FETÖ'cü çıkan, görevdeyken hiçbir kanunu veto edememiş, görevden ayrılınca yanlışa yanlış diyememiş Tayyip Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır. Benim bu sürece ilişkin tek açıklamam budur, başka haber ve yorumları dikkate almayınız.''

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık iddialarıyla ilgili olarak "Ben ikisinin arasında kalsam Erdoğan’a oy veririm” ifadelerini kullandı.

Dünkü CHP Parti Grubu'nda tüm gözlerin üzerine çevrildiği isimlerden biri olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Habertürk'e dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi hakkında değerlendirmelerde bulunan İnce, şu çarpıcı çıkışlarda bulundu:

ADAY OLARAK KENDİNİ TARİF ETTİ

“Her şeyden önce kendi profiline uygun bir isim çıkarması lazım. Yüzde 26’yı elinde tutacak, üzerine koyabilecek bir isim... Bence bu isim Yalovalı, 54 yaşında ve fizik öğretmeni olmalı...”

NTV

Atiba, Galatasaray derbisinde sahaya dönüyor

Fenerbahçe, Quaresma'yı TFF'ye şikayet etti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

CHP'den cumhurbaşkanlığı adayı uyarısı

CHP'den cumhurbaşkanlığı adayı uyarısı

CHP'li Bülent Tezcan'dan cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili uyarı geldi.

Erdoğan, Azeri mevkidaşını törenle karşıladı

Erdoğan, Azeri mevkidaşını törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azeri mevkidaşını törenle karşıladı.

 

Abdullah Gül aday olacak mı?

Abdullah Gül aday olacak mı?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı merak konusu oldu.

Bekir Bozdağ: Bu içişlerimize müdahaledir

Bekir Bozdağ: Bu içişlerimize müdahaledir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AKPM'nin çağrısını yorumladı.

 

Başbakan: Avrupa kendi işine baksın

Başbakan: Avrupa kendi işine baksın

Seçimlerle ilgili açıklama yapan AKPM'ye Başbakan'dan tepki geldi.

Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı

Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya