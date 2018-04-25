Muharrem İnce: Erdoğan'a oy veririm
Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı adaylığı ile ilgili 'Gül seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır' ifadesini kullandı.
İnce, Twitter'dan şu değerlendirmelerde bulundu:
''Türkiye’nin huzuru, güvenliği, milletimizin ve çocuklarımızın geleceği için Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak istiyoruz. Ancak atadığı bürokrat ve rektörler FETÖ'cü çıkan, görevdeyken hiçbir kanunu veto edememiş, görevden ayrılınca yanlışa yanlış diyememiş Tayyip Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır. Benim bu sürece ilişkin tek açıklamam budur, başka haber ve yorumları dikkate almayınız.''
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık iddialarıyla ilgili olarak "Ben ikisinin arasında kalsam Erdoğan’a oy veririm” ifadelerini kullandı.
Dünkü CHP Parti Grubu'nda tüm gözlerin üzerine çevrildiği isimlerden biri olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Habertürk'e dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi hakkında değerlendirmelerde bulunan İnce, şu çarpıcı çıkışlarda bulundu:
ADAY OLARAK KENDİNİ TARİF ETTİ
“Her şeyden önce kendi profiline uygun bir isim çıkarması lazım. Yüzde 26’yı elinde tutacak, üzerine koyabilecek bir isim... Bence bu isim Yalovalı, 54 yaşında ve fizik öğretmeni olmalı...”
NTV
DİĞER HABERLER
CHP'den cumhurbaşkanlığı adayı uyarısı
CHP'li Bülent Tezcan'dan cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili uyarı geldi.
Erdoğan, Azeri mevkidaşını törenle karşıladı
Abdullah Gül aday olacak mı?
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı merak konusu oldu.
Bekir Bozdağ: Bu içişlerimize müdahaledir
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AKPM'nin çağrısını yorumladı.
Başbakan: Avrupa kendi işine baksın
Seçimlerle ilgili açıklama yapan AKPM'ye Başbakan'dan tepki geldi.
Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı.