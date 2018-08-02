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Muharrem İnce'den imza açıklaması

Muharrem İnce'den imza açıklaması.15462
  • Giriş : 02.08.2018 / 17:55:00

Muharrem İnce'den toplanan imzalarla ilgili açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay telaşı yaşanırken Muharrem İnce'den toplanan imzalarla ilgili açıklama geldi. İnce, imza veren  partililere de vermeyen partililere de teşekkür etti.

CHP'li Muharrem İnce, olağanüstü kurultay için 630 imza toplanmasıyla ilgili olarak "İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız. İmza verenler de, vermeyenler de partimizin evlatlarıdır" açıklaması yaptı.

CHP'de muhaliflerin olağanüstü kurultay için 630 imza toplandığını açıklamasının ardından Muharrem İnce'den ilk değerlendirme geldi.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan İnce şu ifadeleri kullandı:

"Topluma güven verecek, umut olacak, geleceği kazanacak bir değişime ihtiyacımız var. İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız. İmza verenler de, vermeyenler de partimizin evlatlarıdır."

İmzaların incelenmesi sonrasında yeterli çoğunluk sağlanırsa, 45 gün içerisinde olağanüstü seçimli kurultaya gidilecek.

NTV

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