Muharrem İnce'den mesaj var
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
CHP'de olağanüstü kurultay için süreç devam ederken, parti içi muhalefetin genel başkan adayı Muharrem İnce ise Twitter hesabından gençlere ve öğrencilere seslendi.
Gençlerin, başarıyla yürütülen 50 günlük kampanya sürecinin mimarları olduğuna işaret eden İnce, şu mesajı paylaştı:
"Gençliğinizin heyecanı, tazelenmiş umutlarınız, hayata pozitif bakış açınızla kampanya döneminde harika işlere imza attınız, büyük emek verdiniz. Birlikte 81 milyon Türkiye'ye yeni bir iklim, yeni bir nefes getirdik. 50 günlük kampanyanın sonunda 'barışacağız, büyüyeceğiz, adilce bölüşeceğiz' inancıyla aynı anda atan 15 milyon yürek olduk."
Çok kısa zamanda ve kısıtlı olanaklarla bir kampanya süreci yaşadıklarını aktaran Muharrem İnce, şunları kaydetti:
"Kampanya sürecinde bir insan olarak elbette benim de hatalarım oldu ancak ben liderliğini yaptığım 15 milyon insanımızı utandıracak, güvenini sarsacak, onların boynunu yere eğecek hiçbir hata yapmadım. Hepimizin alnı açık, yüzü paktır. Yapılan insafsız spekülasyonlar ve söylenen yalanlar bir tarafa bırakılırsa, size o gece yapmam gereken açıklama borcumu geciktirdiğimi kabul ediyorum. Önünüze sağlıklı seçim sonuçlarıyla çıkmayı çok istedim ancak benim de elimde olmayan nedenlerle yapamadım. Bu konuda sergilediğiniz destek kadar, yaptığınız eleştirilerin de başımın üstünde yeri var. Desteğiniz ve eleştirileriniz, aramızdaki samimiyetin sonucudur. Bu sonuç benim size olan güvenimi artırmaktadır.
Bugün geldiğimiz noktada şunu çok net söyleyebiliriz; gelecek mutlu ve umutlu günlerin aşısını bu topraklara birlikte yaptık ve ne mutlu bize ki bu aşı tuttu arkadaşlar. Şimdi bir çiçeği, bir meyveyi büyütür gibi yine emek emek daha uzun soluklu bir maratona birlikte hazırlanma zamanı. Daha önce de söylediğim gibi 'Zafer, hazırlanmaktır.' Ülkemizin her karış toprağında tüm insanlarımızı kapsayan, kimsenin kendisini öteki hissetmeyeceği bir hazırlık sürecinin başındayız. Bu sürecin nedeni ve kaynağı yine siz gençler olacaksınız. Gösterdiğiniz gayrete, verdiğiniz emeğe ve desteğe sonsuz saygı duyuyorum. Türkiye hepimizin Türkiye'si oluncaya dek, inancımızdan, amacımızdan, hedeflerimizden vazgeçmeyeceğim. Aşılacak engellerimiz, birlikte yaşayacağımız mutlu günlerimiz var. Hepinizin gözlerinden öperim."
NTV
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