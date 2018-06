Muharrem İnce güven veriyor!

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine sorulan sorulara şöyle yanıtlar verdi:

Kılıçdaroğlu, İnce'nin adaylarını bir kez daha değerlendirdi. CHP lideri, İnce'nin insanlara güven aşıladığını belirtti.Tam aksine, iyi bir aday belirlediğimiz için son derece mutluyum. Siyaset biraz akılcılık işi. Aklınızı kullanıp doğru tercihte bulunduysanız, gurur duyabilirsiniz. Muharrem Bey benim için öyle; çalışkan, özverili, güçlü, geniş kitlelere güven veriyor. Demek ki yaptığım tercih doğru, aklımı doğru kullanmışım.Hayır. Onu benim külahıma anlatsınlar. Cumhurbaşkanı adayı olmayı zaten Muharrem Bey istiyordu. Bizde birden fazla aday vardı. "Bu adaylardan hangisi kazanabilir, hangisi topluma güven verir?" diye bir araştırma yaptık. Bu araştırmanın sonucunda Muharrem Bey çıkınca elbette kendisini aday gösterdik. Ayrıca "Muharrem Bey seçilmeyecek" diye bir düşünce hiç aklıma gelmedi. Çünkü ayın 24'ünde inşallah Muharrem Bey seçilecek.Cumhurbaşkanlığını bırakıp genel başkanlığa gelirse bir sorunum yok. Neden cumhurbaşkanlığını bıraksın? Cumhurbaşkanı seçilecek, ülkeyi yönetecek. Bakanlar Kurulu'nu, kendi yardımcılarını belirleyecek. Türkiye'ye yeni bir ufuk açacak. Toplumda bu kadar güçlü bir beklenti varken hayal kırıklığı yaratmanın bir mantığı yok. (Gülüyor)Onu Erdoğan söylüyor. Bizim Erdoğan'la bir işimiz yok. Türkiye'nin geleceğini şekillendirmek istiyoruz ve ortak paydamız da bu şekillendirme üzerine inşa edildi. Bugün demokrasi, adalet, güçler ayrılığı, güçlendirilmiş bir parlamenter sistem yok. Bütün bunların bizim ortak paydamızı oluşturan çağdaş değerler olduğunu görüyoruz. Üstelik bu değerlerin hiçbirisi Türk halkının değerleriyle çelişmiyor. Düşünceyi ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, din-vicdan özgürlüğü istiyoruz. Adliyeye, kışlaya, camiye siyaset girmesin, insanlar ibadetlerini özgürce yapabilsinler. Adliyede her siyasi partiden insanın sorunu olabilir. Ama orada yargı bağımsızlığı olmalı. Bunlar hep bizim ortak taleplerimiz ve zaman içerisinde şekillendi. Sonra bir araya gelerek bir ortak ittifak metni hazırladık ve bunu kamuoyuyla paylaştık. Sadece kısa süreliğine değil, bu amaçların gerçekleşmesi için daha uzun süreli, daha kapsayıcı, daha akılcı bir metin toplumun önüne koyduk ve Millet İttifakı'nı oluşturduk.Aynı ilkeleri gerçekleştirinceye kadar elbette devam eder. Yargı bağımsızlığını, din vicdan özgürlüğünü ben de istiyorum, Temel Bey de istiyor, Meral Hanım da istiyor. Dolayısıyla, ayrı partileriz ama bazı konularda müşterekiz. Parlamentoda bu konularda gelecek olan düzenlemelere ortak davranacağız ve ortak politika oluşturacağız. Diyelim ki başka bir konuda bir yasa geldi, o konuda her parti kendi programına farklı davranıp politikasını oluşturabilir."Demokratik parlamenter sisteme döneceğiz" diyoruz.Muharrem Bey zaten 81 milyonu kucaklayacağını ifade etti. Tarafsız cumhurbaşkanı olarak görev yapacağını söyledi. Her vatandaşa ve her siyasal partiye eşit mesafede görev yapacağını dile getirdi. Anayasa değişikliği için siyasal partilerin, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin, meslek kuruluşlarının bir araya gelip bir ortak payda oluşturması lazım. O bağlamda oturulup tartışılması ve akılcı politikalarla bir Anayasa oluşturulması lazım. Geçmişte vesayet altında oluşturulan Anayasaların aksine, tüm bu vesayetleri reddederek kendi özgür irademizle belki de tarihte ilk kez Anayasa yapmış olacağız.Millet İttifakı'nın öngördüğü Anayasa değişikliğine AK Parti milletvekillerinin de büyük ölçüde destek olacaklarına inanıyorum. Bu konuda çok iddialıyım. Çünkü getirilen sistem, Türkiye'de kısa sürede kaosa yol açabilecek bir model. Parlamentoda çoğunluğu olan farklı, cumhurbaşkanı farklı ve hükümet de farklıysa bir kaos ortamı oluşacak.Tam tersine, birisi diğerini hiç denetlemiyor. Güçler birliği var, bütün yetkiler bir kişiye verilmiş vaziyette ve o makam hiçbir zaman denetlenemiyor. Hiçbir zaman yargılanamayacak, hiçbir zaman eleştiriye de tabi tutulamayacak, çünkü bütün güç onun elinde. Bu, bir toplumun felaketi, düşünce özgürlüğünün önüne engel koymak demek. Sayın Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı adaylığını belirlerken yeni bir düzenleme daha yapmak lazım, birisi tutukluysa cumhurbaşkanı adayı olmasın" diye bir açıklama yapmış. İyi de tutuklanmak kişinin suçlu olduğu anlamına gelmez ki. Demokrasilerde, seçme ve seçilme hakkı bir kişinin en temel haklarından biridir. Seçme ve seçilme hakkını elinden alırsanız, hangi demokrasiden söz edeceksiniz? Bu söylemi Türkiye'yi gelecekte bekleyen tehlikeye dikkati çekmek için ifade ediyorum. Erdoğan'ın söyledikleri hayata geçtiği zaman bir diktatör rakiplerini hemen tutuklatabilir ve tutuklanan kişi seçme ve seçilme hakkını kaybeder. Yani vatandaş onu seçmek istese bile seçemeyecek konuma gelir. Düşünün, bunu 21. yüzyıl Türkiye'sinde cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuş bir kişi söylüyor. Vahim, akıl dışı bir şey. Demokrasiyi temelden yok ediyorsunuz. Rakibiniz tutuklatarak ekarte ediyorsunuz ve çıkaracağınız bir yasayla onun seçimlere girmesini engelliyorsunuz. Aklın alacağı şey değil. Allah akıl fikir etsin.Emin olun bilmiyorum. Çünkü özel olarak bir anket yaptırmadık. Ama kamuoyuna yansıyan anketler var, biz de onları büyük bir dikkatle izliyoruz.Bütün siyasi partiler iktidar olmak için vatandaşa giderler ve oy isterler. Sonuçta seçmenin tercihi hepimizin ortak kabulü olmak zorunda. Bizim seçmenimiz partisine bağlıdır. Bizi çok eleştirir, çünkü bilinçli bir seçmen kitlemiz var. Ama sonuçta sandığa gider, oyunu verir. Seçimlerde tercihini değiştireceğini pek düşünmüyorum.Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir siyasal parti dış politika konusunda da proje üretti. OBİD dediğimiz Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nın kuracağımızı söyledik. Türkiye dış politikada iktidar tarafından öyle bir çıkmaza sokuldu ki buradan Türkiye'yi çıkarmamız gerekiyor. Sayın Muharrem İnce'yi bir dost, bir arkadaş olarak çağırmam kadar doğal bir şey olamaz. Ama bunu alıp da farklı bir anlam yükleyerek kullanmak, dostluğun ve arkadaşlığın ne olduğunu bilmeyenler tarafından geliştirilen bir dil. Dostluğun ve arkadaşlığın ne olduğunu bilenler, bunu gayet olağan karşılıyor.