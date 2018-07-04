Muharrem İnce için imzalar atıldı
Cumhuriyet Halk Partisi, seçim sonrası karıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamasıyla tartışma yaratan Muharrem İnce için ilk imzalar verildi.
CHP Büyük Kurultay delegelerinin bir bölümünün 'Olağanüstü Kurultay' için imza toplamaya başladığı ileri sürüldü.
CHP kurultay krizine doğru ilerlemeye başladı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'nin teklifini reddetmesinden sonra örgüt harekete geçti.
İLK İMZALAR ATILDI
Genel Başkanlık koltuğuna Muharrem İnce'nin oturmasını isteyen bazı delegeler imza toplamaya başladı.
CHP'nin genç kurultay delegeleri Sinan Çiftçi, Mehmet Emin Altunses, Burak Esen, Hilal Çokoy ve Aylin Ayyıldız Olağanustu Kurultay için ilk imzalari verip, Genel Başkanlık için Muharrem İnce'yi önerdi.
Batman Kurultay delegeleri Hikmet Duruş, Mehmet Kırmızıtaş, Ahmet Durmaz, Çetin Kızılbulut, Cihan Yaşar, Orhan Bekiroğlu, Mehmet Ekin ve Hüseyin Yaşar da yayınladıkları açıklamada "Partimizin daha fazla yıpranmaması ve parti içi tartışmaların son bulması için 2019 yerel seçimlerinden önce Olağanüstü Kurultay'ın toplanmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerinde bulundular.
TRT
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