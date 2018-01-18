Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na rakip oldu
CHP'li vekil Muharrem İnce, genel başkanlık için adaylığını açıklayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip oldu.
Muharrem İnce’nin CHP Genel Başkan adayı olacağı bugün haber kanalları ve gazetelerde iddia edildi.
Odatv'nin haberine göre Muharrem İnce’ye ulaşılarak bu iddialar soruldu.
Muharrem İnce, “Pazartesi günü saat 12.00’da açıklama yapacağım” dedi. Genel Başkanlık için aday olup olmayacağı şeklindeki soruya ise, İnce, “Tabi. Adaylığımı açıklayacağım” ifadelerini kullandı.
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