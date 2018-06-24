Muharrem İnce oyunu kullandı
Cumhuriyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ailesiyle birlikte Yalova'da bulunan Saffet Çam Ortaokulu'na gelerek oyunu kullandı.
İnce, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada 'Hayırlı uğurlu olsun. Vatan millet için en iyisi neyse o olsun. Şimdi Ankara'ya gidiyorum. Akşam YSK'nın önünde olacağım' dedi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
İnce'nin mitingini canlı aktardı
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, son mitingini İstanbul'da yapıyor.
Başbakan'dan kritik seçim açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım, yarın yapılacak seçimlere dair açıklama yaptı.
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine taziye telgrafı gönderdi.
Kılıçdaroğlu: Onurun varsa istifa edersin
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Danıştay üyesine tepki gösterdi.