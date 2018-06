Muharrem İnce siyaseti bırakacak mı?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın sözlerine yanıt verdi ve siyaseti tek bir şartla bırakacağını açıkladı.CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ordu'da yaptığı konuşmada 'Birinci çıkmazsam siyaseti bırakacak mıymışım, daha maça yeni başladık. Bırakırım ama bir şartla, benim karşıma bir televizyona çık. Tartışalım ondan sonra söz'' dedi.Ordu'da vatandaşlara hitap eden Muharrem İnce, şunları söyledi:''Birinci çıkmazsam siyaseti bırakacakmıymışım, daha maça yeni başladık. Bırakırım ama bir şartla, benim karşıma bir televizyona çık. Tartışalım ondan sonra söz. Sen nasıl bir çakma ustasın ki, çıraktan kaçıyorsun. Gel karşıma çık. Ben üretim ekonomisi diyorum.Ben fabrika açacağım diyorum, sen kıraathane açacağım diyorsun. Bugün çok ilginç bir şey oldu. BM'nin bir açıklaması var, '2,5 milyon Suriyeli daha Türkiye'ye gelebilir' diyor.Bakınız 4 milyon Suriyeli'ye 40 milyar dolar harcadık. Eğer bu seçimi Erdoğan bu defa kazanırsa yandık. Dolar 8-10 lira olur, 2,5 milyon Suriyeli daha gelir. Karanlık günler bekler Türkiye'yi.Dün Muğla ’da miting yaptım. Bugün şimdi Ordu’dayım, sizleri görünce aklıma geldi. Muğla ’da beyefendi Ankara ’daki sarayı yetmiyor. İstanbul ’daki 5 sarayı yetmiyor. 300 odalı Marmaris’te yazlık saray yaptırıyor. Milyar dolarlar akıyor. Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanı seçildiğimde o yazlık sarayı engellilere tahsis edeceğim. Engelli kardeşlerim, aileleriyle birlikte gidecekler orada tatil yapacaklar. Herkes sırayla birer hafta. Sözüm sözdür, bunun böyle bilinmesini isterim. Meydanlarda ne diyor? Vakit Türkiye vakti diyor. Vakit jübile vakti, vakit tamam.Erdoğan ile İnce arasındaki fark. Bir, Erdoğan vatandaşa sen kemer sıkacaksın diyor. Ben, vatandaş değil devlet kemer sıkacak diyorum.Bizim dönemimizde dış politikaya bakın. Kavga etmediği insan yok, herkesle kavgalıyız. Hepsinin bir bedelini ödedik. Rusya ile kavga etti. Rus turistler gelmedi, Antalya ’da turizmci çöktü. Domatesleri almadı, tarımcı çiftçi çöktü. Almanya ile kavga etti, barışmak için yenilenebilir enerji ihalesini verdi. Hollanda ile kavga etti Petrol Ofisi’ni Hollandalılara sattı. Amerikalılarla kavga etti, gerekmediği halde 11 milyar dolarlık uçak aldık. Türkiye’de her efelenmenin ekonomik bir bedeli var.Mavi Marmara’da yaşamını yitiren vatandaşlarımıza ‘Bana mı sordunuz’ diyor. Sana söylüyorum Erdoğan duy. İsrail ile gizli anlaşma imzaladın mı? Yalan söyleme imzaladın. İki petrol taşımacılığı devam ediyor mu? Yalan söyleme ediyor. İsrail’den tohum almaya devam ediyor musun? Yalan söyleme ediyorsun.48 saat içinde OHAL’i kaldıracağız. Bu seçimi kadınlar ve gençlerle alacağız. Öncelikli olarak kadınlar ve gençlerin sorunlarıyla ilgileneceğiz. O her mahalleye bir kıraathane açacak ya, ben de her mahalleye bir kreş açacağım. Çocuk kreşe, kadın işe; sloganımız bu.Ben öyle sık televizyonlara çıkmayacağım. Çıktığım zamanlarda da diyeceğim ki, Ordu Üniversitesi’nin gençleri gelsin onlarla bu akşam tartışalım diyeceğim. Diyeceğim ki mesela, bir akşam fındık üreticileriyle birlikte çıkacağım. Bir akşam besicilerle birlikte çıkacağım. Bir akşam öğretmenlerle çıkacağım. Ama bir de milletin huzurunda çanak soru sormak yok. Türkiye’yi bu korku bu güvensizlik bu gelecek korkusunu atacağız bir kenara.Benim en büyük projem; huzur, barış, mutluluk. Projemiz 3B. Bir barışacağız. Ayrı gayrı yok. Başı açık başı kapalı yok. Sağcı solcu yok. Türk Kürt yok. Alevi Sünni yok. 81 milyonu barıştıracağız.''