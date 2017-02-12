Muharrem İnce'yi kendi silahıyla vurdu
Bülent Turan, Muharrem İnce'nin eski bir konuşmasını ortaya çıkararak sosyal medya hesabından paylaştı. İnce, o konuşmada Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu yeneceğini söylüyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Cumhuriyet Halk Partisi'ne 'Muharrem İnce'li gönderme geldi.
"Erdoğan, 6 kez yendiğini yönetimi yeniden yenecek"
Turan, geçtiğimiz yıllarda CHP Genel Başkanılığı'na aday olan Muharrem İnce'nin, "6 seçim yenilmiş bir parti; 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimini, milletvekilliği seçimini ve yerel yönetimler seçimini hangi emarelerle başarıyla atlatacak. Kim burada bir başarı şansı görüyor, ışık görüyor? Ben göremiyorum. Hatta önümüze bir referandum gelirse, başkanlık sistemi gelirse Recep Tayyip Erdoğan, 6 kez yendiği yönetimi yeniden yenecektir"
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