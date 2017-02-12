Facebook Twitter Rss

Muharrem İnce'yi kendi silahıyla vurdu

Muharrem İnce'yi kendi silahıyla vurdu.16599
  • Giriş : 12.02.2017 / 08:53:00

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Muharrem İnce'yi kendi açıklamasıyla vurdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Bülent Turan, Muharrem İnce'nin eski bir konuşmasını ortaya çıkararak sosyal medya hesabından paylaştı. İnce, o konuşmada Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu yeneceğini söylüyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Cumhuriyet Halk Partisi'ne 'Muharrem İnce'li gönderme geldi.

"Erdoğan, 6 kez yendiğini yönetimi yeniden yenecek"



Turan, geçtiğimiz yıllarda CHP Genel Başkanılığı'na aday olan Muharrem İnce'nin, "6 seçim yenilmiş bir parti; 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimini, milletvekilliği seçimini ve yerel yönetimler seçimini hangi emarelerle başarıyla atlatacak. Kim burada bir başarı şansı görüyor, ışık görüyor? Ben göremiyorum. Hatta önümüze bir referandum gelirse, başkanlık sistemi gelirse Recep Tayyip Erdoğan, 6 kez yendiği yönetimi yeniden yenecektir"

O da şehit oldu!

Akpınar 'gece mesaisinde' konuklarını ağırladı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bozdağ: 'Hayır' diyenler ehil görmüyorlar

Bozdağ: 'Hayır' diyenler ehil görmüyorlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandum için "hayır" diyenlerle "evet" diyenleri karşılaştırdı.

Adil Gür son seçim anketi sonuçlarını açıkladı!

Adil Gür son seçim anketi sonuçlarını açıkladı!

Anket şirketi sahibi Adil Gür, yaptıkları son anketin sonuçlarını açıkladı.

 

Numan Kurtulmuş: Mücadele zaferle bitecek

Numan Kurtulmuş: Mücadele zaferle bitecek

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, El Bab'da süren mücadelenin zaferle sonuçlanacağına inandığı if

Başbakan'dan referandum açıklaması!

Başbakan'dan referandum açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum hakkında konuştu.

 

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Özgecan'ı andı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Özgecan'ı andı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir mesaj yayınladı.

'Nisan 16'da bahar gelecek'

'Nisan 16'da bahar gelecek'

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin istişare toplantısında referanduma ilişkin önemli bilgiler payl


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya