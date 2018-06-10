Muharrem İnce'yi yalanladı
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu ile ilgili 'FETÖ'cü çıktı' iddiası üzerine peş peşe açıklamalar geldi.
İnce, "Harp Akademileri’ni kapattılar Milli Savunma Üniversitesi kurdular, rektör atadılar o da FETÖ’cü çıktı" dedi. İnce'nin bu iddiasının "yalan" olduğu kısa bir süre içinde anlaşıldı.
Sunucu, Rektör Afyoncu'nun hakkındaki iddiaları düzeltmek için programa bağlanmak istediğini ifade etti. Bunun üzerine İnce, "Doğru'dur. Dekan olacak o. Ben 4 yıllık üniversite mezunuyum o yüzden, rektör ve dekan ayrımını bilirim" dedi.
Ancak İnce'nin "FETÖ'cü dekan" iddiasının da yalan olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Sunucu bir kere daha cevap hakkı için telefon bağlantısı talebi olduğunu bildirdi. İkinci kez "yalanlanan" İnce, gergin ve kızgın bir ifade ile her isteyenin programa bağlanmamasını istedi. İşin doğrusunun üniversitede görevli 150 şube Müdüründen biri olan Kadir Atakan olduğu belirtildi.
HÜRRİYET
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