Muhittin Hamdi Yıldırım: Menfur saldırıyı kınıyoruz

Muhittin Hamdi Yıldırım, açıklamasına, "Son zamanlarda dünya ve Türkiye’deki terör hadiseleri emperyalistlerin amaçlarına uygun bir şekilde yoğunlaştırıldığı görülmektedir" diye başladı."Bilhassa son dönemde İstanbul ’da, Kayseri ’de lanet olası terör örgütü PKK’nın yaptığı bombalı saldırıları lanetliyor, Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza sağlık ve afiyet, ailelerine ve milletimize de Yüce Allah’tan sabır ve metanetle başsağlığı diliyoruz. Ayrıca ülkemize emanet edilen Rus Büyükelçisine yapılan menfur saldırıyı kınıyor ve azmettirenleri de lanetliyoruz.Bu arada Türkiye’nin , Rusya’nın ve İran’ın Suriye’de akan kanı durdurmak için yaptıkları girişimleri canı gönülden destekliyor, Müslüman olan Suriye halkının acılarını paylaşıyor, Müslümanlar arasında akan kanın durması konusunda yapılan her türlü çalışmayı Din Görevlileri Birliği Derneği olarak ibadet kabilinden görüyor, bu çalışmaların bölge ülkeleri arasında daha yoğun ve daha dikkatli bir şekilde yapılmasını bekliyor ve ümit ediyoruz.Ülkemizin ve İslam Ümmetinin birliği için hassas bir dönemden geçtiğimizden dolayı, ülkemizde bulunan çeşitli cemaat, meşrep, mezhep ve parti mensuplarının azami ölçüde kardeşlik dilini kullanmaları ve ittifak edilen konuları öne alarak her türlü vasıta ile yayılması konusunda hassas olmalarını diliyoruz.Bu hassas dönemde ülkemizdeki kardeşliği ve ümmet içindeki birlikteliği bozacak ihtilaflı konuların, basın yayın vasıtalarında hiçbir şekilde yer almamasına ve dile getirilip ülkemizi ve İslam ümmetini savaştırmak isteyen ırkçı emperyalistlere fırsat çıkartılmamasına azami dikkat edilmesi gerektiği inancındayız.Bilhassa Suriye ve Irak konusunda Türkiye ve İran’ın her konuda çok daha yakınlaşması ve emperyalistleri bölgeden uzaklaştırılması için gerekli zeminin oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca İslam Birliğinin kurulması için Türkiye, İran, Pakistan ve Mısır’ın bir araya gelerek, D-8’in yeniden canlandırılması İslam Ümmetinin birliği için zaruret erzetmektedir.Yetkililer başta olmak üzere Din Görevlilerinin de bu çalışmalara azami destek vereceği inancındayız. Bu bakımdan Din Görevlileri Birliği Derneği olarak üzerimize düşen her türlü müspet gayretin destekçisi olacağımızı değerli milletimize duyuruyoruz.