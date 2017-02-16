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Muhteşem sergi: İlmekten motife

Muhteşem sergi: İlmekten motife.21091
  • Giriş : 16.02.2017 / 12:03:00

Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, Türk halı ve kilimlerinin sergilendiği “İlmekten Motife” isimli sergiye ev sahipliği yaptı.

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Türklerin geleneksel sanatı ve günlük hayattaki kullanım aracı olan halı ve kilimin en eski örneklerinin sergilendiği “İlmekten Motife” sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışını Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu ve Abdullah Gül Üniversitesi Genel Sekreteri İhsan Çelikdemir ile koleksiyonerler ve çok sayıda sanatsever birlikte gerçekleştirdi.

BAŞKAN KARADENİZ SERGİYİ GEZDİ

Abdullah Gül Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen sergiyi gezen Başkan Karadeniz, “Halıya dokuma sanatı içinde karakterini veren düğümlü teknik, ilk kez Orta Asya’da Türklerin bulunduğu bölgelerde ortaya çıkmış, gelişimini Türklerle sürdürmüş ve İslam Dünyası ve Avrupa’ya da Türkler tarafından tanıtılmıştır. Bu anlamda milli bir öneme sahiptir. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TARİHİ VE ANTİKA HALILAR SERGİLENİYOR

Abdullah Gül Üniversitesi Genel Sekreteri İhsan Çelikdemir ise “Kayseri’de halı dokuma bilen insanların sayısı, var olan halılardan daha fazla. Bu sergiyle bu konuyu da gündeme getirmek istedik. Bize destek veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e teşekkür ederim” dedi.

Sergide, Kayseri, Konya, Mersin, Balıkesir, Tekirdağ, Van, Gaziantep, Aksaray, Kapadokya gibi başlıca halıcılık bölgelerinde üretilmiş olan 17.  ve 18. yüzyıla ait halı ve kilim örnekleri sanatseverlerle buluşturuluyor. Şahin Paksoy’un Anadolu halıları koleksiyonundan antika halıların da görücüye çıktığı sergi, 2 Nisan’a kadar CKSM’de izelenebilecek.
 

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