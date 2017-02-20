Müjdat Gezen Sanat Merkezi yandı
Ünlü sanatçı Müjdat Gezen'in genç oyuncuları yetiştirmek için Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Şehir Kahya Sokağı'nda açtığı Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde dün gece yangın çıktı. Ekipler, olay yerinde şişe ve plastik eldiven buldu.
Çevredekilerin yangını fark etmesi üzerine olay, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının ardından ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemelerde sanat merkezinin bahçesinde şişe, çöp kovalarında plastik eldiven bulundu.
Sanat merkezinin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleme alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
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