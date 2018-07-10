Müjde! 15 Temmuz'da ücretsiz!
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden vatandaşları sevindirecek bir açıklama geldi. 15 Temmuz'da İstanbul'da tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı açıklandı.
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