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Müjde! 60 bin memur alınacak!

Müjde! 60 bin memur alınacak!.22070
  • Giriş : 17.02.2017 / 10:45:00

İşsiz gençlerimize AK Parti hükümetinden müjdeli haber geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği kapsamında Sağlık, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere 3 bakanlığa alınacak 60 bin memur için talepler Maliye'ye gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği için ilk somut adımlar gelmeye başladı.

Sabah'ın haberine göre, kamu ve özel sektörün tam destek verdiği seferberlikte kamu kurumları personel alımı için düğmeye bastı. Bu yıl için 60 binin üzerinde memur alımı öngörülürken, bakanlıklar taleplerini Maliye'ye göndermeye başladı. Adalet Bakanlığı 10 bin, Sağlık Bakanlığı da 29 bin 500 personel alacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) da 30 bine yakın öğretmen ataması yapması bekleniyor.

İLK ALIMLAR MARTTA BAŞLIYOR

Sağlık Bakanlığı martta 4 bin kişi alacak. Yaklaşık 13 bin de doktor istihdamı öngörülüyor. Adalet Bakanlığı da, yıl sonuna kadar hakim ve savcıların da içinde bulunduğu 10 bine yakın personel almayı planlıyor. İlk etapta 3 bin 500 hâkim ve savcı alımına ilişkin sınav süreci devam ederken, 5 bine yakın zabıt kâtibi ve infaz koruma memuru alacak. Haziran ayında yapılacak sınav ile 2 bin hâkim ve savcı alınacak.

Bakanlık, 810 icra katibi alımı için ilana çıktı. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından uzman erbaşlıktan ayrılanlar arasından da 3 bin koruma memuru alımına yönelik sınavlar tamamlandı, atamaları gerçekleştirilecek. MEB yılsonuna kadar 30 bine yakın öğretmen alımı planlarken, şubat ayında okullara 4 bin 300 hizmetli ve güvenlik görevlisi alınacak. Bin 500 de engelli öğretmen alınacak.

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