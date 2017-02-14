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Müjde! Af geliyor!

Müjde! Af geliyor!.21715
  • Giriş : 14.02.2017 / 09:09:00

Hükümetten Genel Sağlık Sigortası borcu olanlara müjde geldi.

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AK Parti hükümetinin hazırladığı yeni torba yasa ile 4.2 milyon kişinin Genel Sağlık Sigortası borcunun silineceği açıklandı. GSS için ödenecek prim aylık 53 TL'yi geçmeyecel ve bu parayı yatıran herkes sağlık haklarından yararlanabilecek.

Hazırlanan yeni torba yasa tasarısı ile GSS borcu bulunan 4.2 milyon kişinin borçları silinecek. Posta gazetesinde yer alan habere göre ödenen prim miktarı da azaltılacak.

Türkiye'de 2012 yılında herkes Genel Sağlık Sigortalısı (GSS) oldu ve prim ödeme zorunluluğu doğdu. Çalışmayan, bir geliri olmayan ve sigortalı yakını olmayanların gelir testi yaptırması şartı geldi. Test sonucuna göre hane içerisindeki gelir asgari ücretin 3'te 1'nden düşük olanların primlerini devlet üstlendi. Ancak kişi gelir testi yaptırmaz ise her ay adına prim borcu birikiyor.

TOPLAM BORÇ 8 MİLYON LİRAYI BULUYOR

Gelir testi yaptırmayanlar ise otomatik olarak GSS kapsamına alınıyor ve en yüksek tutardan prim borcu çıkarılıyordu. 2016'da çıkan afla binlerce lira borcu olan GSS'lilere borçlarını cezasız ödeme şansı verildi. Ancak bu imkandan çok az kişi yararlandı. GSS borcu olanların sayısı 4 milyonu, toplam borç ise 8 milyon lirayı buluyor. Meclis'e getirilen yeni torba yasa tasarısı ile bu kişilere yeni bir af geliyor.

Söz konusu tasarıya göre gelir testine hiç girmeyenler için düzenlenecek olan aftan yararlanmak için kişi 12 ay içerisinde bu testi yaptıracak. Bu kişilerin geçmiş borçları, gecikme zamları ve cezaları silinecek. Tasarıda primin herkes için sabitlenmesi hükmü var. Bu tutar asgari ücretin brüt tutarının yüzde 3'ü olarak belirlenecek. Kanun tasarısı sonrası cebinden prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanacak kişilerin primleri 53 liraya düşecek.

HÜRRİYET

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