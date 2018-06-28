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Müjde! Bağkur borçları siliniyor

Müjde! Bağkur borçları siliniyor.20838
  • Giriş : 28.06.2018 / 17:12:00

Edirne'de birçok kişi, Bağkur borçlarını sildirmek için sıraya girdi.

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Büyüyen Beşik

Bağkur prim borçlarını sildirmek için Sosyal Güvenlik Kurumu Edirne İl Müdürlüğü Bağkur servisine yapılan başvuruların 31 Ağustos 2018 tarihine kadar kabul edileceği öğrenildi.

Bağkur borcu olduğu gerekçesiyle sağlıktan faydalanamayanlar bir an önce başvuru yaparak sağlıktan faydalanmak için sıraya geçiyor.

Öte yandan, 31 Ağustos 2018 tarihinden sonra Bağkur borçlarının otomatik silineceği kaydedildi.

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