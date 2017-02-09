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Müjde! Benzine indirim geliyor!

Müjde! Benzine indirim geliyor!.17333
  • Giriş : 09.02.2017 / 10:07:00

Araç kullananlara müjdeli haber Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan geliyor.

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Vatandaşı sevidirecek haber geldi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) alınan bilgiye göre geceyarısından itibaren benzinin pompa satış fiyatında 6-7 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi.

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