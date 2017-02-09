Müjde! Benzine indirim geliyor!
DİĞER HABERLER
Sanayi üretimi Aralık'ta geriledi
Sanayi üretimi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 geriledi.
Büyükanneler için imzalar atılıyor
Büyükannelere verilecek maaş ile ilgili Bakan Müezzinoğlu'ndan açıklama geldi.
Ziraat Bankası Varlık Fonu'na aktarıldı!
Ziraat Bankası, PTT, BİST, BOTAŞ, Çaykur, Eti Maden ve Türksat'ın Varlık Fonu'na devredildiği öğreni
Aras Kargo'ya kayyum atandı
Aras Kargo ortakları arasında çıkan anlaşmazlıktan sonra ticari kayyum atanmasına karar verildi.