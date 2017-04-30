Müjde! Elektriğe ve suya zam yapılmayacak
Elektrik ve su fiyatlarına zam yapılmayacak. Ekonomideki yeniden başlayan yükseliş, beklenen zamların yapılmamasıyla vatandaşlara da tam anlamıyla yansıtılacak.
Buna göre kamunun sündüğü hizmetlere bu yıl zam yapılmayacak, fiyatlar değiştirilmeyecek. Elektrik, doğalgaz, su, yol, köprü gibi hizmetlerin ücretleri bu yıl değiştirilmeyecek ve zam yapılmayacak. Yine kamu üretimi olan ürünlere de zam yapılmayacak ve fiyatların değişmesi önlenecek. Ayrıca vergi artışı da söz konusu değil. Hatta bazı vergi indirimleri gündeme gelecek ve daha önce belli sektörlerde yapılan indirimler devam ettirilecek. Takvim'in haberine göre, bir yandan tüm kesimlerin beklentilerinin karşılanıp gelir seviyelerinde artış meydana getirilirken bir yandan da harcamaların artmasının önüne geçilmiş olacak. Emekli, memur, esnaf gibi kesimlerin gelirlerinin artması için tedbirler artırılacak. Bu kesimlere yapılacak ücret artışları enflasyonun üzerinde olacak ve gelirlerindeki düşme önlenecek.
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