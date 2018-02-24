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Müjde! Ersun Yanal, Bursaspor'a geliyor

Müjde! Ersun Yanal, Bursaspor'a geliyor.15837
  • Giriş : 24.02.2018 / 15:19:00

Teknik adam Ersun Yanal, Süper Lig takımlarından Bursaspor'a geliyor.

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Sepet Beşik

Galatasaray'a 5-0 yenilen yeşil-beyazlı ekip harekete geçti. Teknik adam Ersun Yanal, Süper Lig takımlarından Bursaspor'a geliyor.

Paul Le Guen'in Bursapor Kulübü Başkanı Ali Ay ile sabah gerçekleştireceği görüşme sonrasında kaderi belli olacak. Bursasporlu taraftarların Le Guen'i istemediği, Başkan Ay'ın da deneyimli hoca ile yollarını ayıracağı öğrenildi.

Ajansspor'un haberine göre; Le Guen'in ardından risk almak istemeyen Bursasporlu yetkililer, son olarak Trabzonspor'da görev alan Ersun Yanal'ı kıskacına aldı.

Yanal'la görüşecek olan Yeşil Beyazlı yönetimin deneyimli hoca ile anlaşması bekleniyor. Yönetim olası kötü durum için listesine Safet Susic'i de ekledi

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