Müjde! Fenerbahçe'ye karşı oynayabilecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Süper Lig karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Beşiktaş'a bir güzel haber daha geldi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta ağırladı. Sarı-lacivertliler sarı kart cezaları bulunan Pepe ve Talisca'nın yokluğunun yanında son anda Oğuzhan Özyakup'ten gelen sakatlık haberiyle de sarsıldı. Kara Kartal, önemli eksiklere ve maçta 1-0 geriye düşmelerine rağmen sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmasını bildi ve zirve yarışında kritik bir 3 puan aldı. Derbi öncesinde midesinden rahatsızlanan ve buna bağlı olarak ateşi çıkan Oğuzhan Özyakup'la ilgili olarak kulüp doktoru Sarper Çetinkaya açıklamalar yaptı. Milli futbolcuda herhangi bir zehirlenmeye rastlanmadığı ve grip olduğu kaydedildi.
Gazete Habertürk'ün haberine göre; Çetinkaya, “Oğuzhan’a iki gündür serum tedavisi uyguluyoruz. Yarın (bugün) takımla birlikte çalışmalara başlayacak” dedi. Teknik direktör Şenol Güneş’in görev vermesi halinde Oğuzhan’ın, perşembe günü Fenerbahçe ile oynanacak kupa maçının ilk ayağında forma giyebileceği belirtildi.
HABERTURK
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