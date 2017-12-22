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Müjde geldi! Yeni kredi destekleri geliyor

Müjde geldi! Yeni kredi destekleri geliyor.15242
  • Giriş : 22.12.2017 / 12:21:00

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Sepet Beşik

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, vatandaşa müjdeli haberi verdi. Şimşek, daha fazla tarımsal üretici, esnaf ve sanatkarın uygun koşullarda kredi faiz desteğinden yararlanmasını sağlamak amacıyla düzenleme hazırlandığını açıkladı.

Ülke ekonomisinin temel  taşlarından olan tarımsal üreticiler, esnaf ve sanatkarların desteklenmesinin  hükümetin önceliklerden olduğuna işaret eden ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı  Mehmet Şimşek, iki kesime de Hazine tarafından  kredi faiz desteği sağlandığını hatırlattı.

Daha fazla üretici, esnaf ve sanatkarın  uygun koşullarda kredi faiz  desteğinden yararlanmasını sağlamak amacıyla yeni birtakım düzenlemeler  yaptıklarını anlatan Şimşek, buna ilişkin kararname taslaklarını Başbakanlığa  gönderdiklerini söyledi.

Tarımsal üretimde verimlilik, karlılık ve sürdürülebilirliğin  sağlanması amacıyla finansman ihtiyacının uygun koşullarda karşılanmasına yönelik  Ziraat Bankası  ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından düşük  faizli kredi kullandırıldığını anımsatan Şimşek, konusuna göre faizlerin yüzde  25'i ile yüzde 100'ünün Hazine tarafından üstlenildiğini dile getirdi.

GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILACAK

Şimşek, üreticilerin ödediği faiz oranının da konusuna göre yüzde 0  ile 8,25 arasında değiştiğini ifade ederek, gelecek yıl için başta Gıda ve  Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi olmak üzere farklı  platformlarda gündeme gelen temel politikalarla uyumlu olacak ve tarım sektörünün  orta vadeli planını ortaya koyacak şekilde üç yıllık dönem için desteklerin  belirlenmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Bu kapsamda daha fazla üreticinin hayvancılık kredilerinden  faydalanabilmesini sağlamak amacıyla 100 bin liraya kadar olan işletme ve yatırım  kredilerinde tüm faizin Hazine tarafından üstlenileceğini vurgulayan Şimşek,  bununla hayvan arzının artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Hayvansal üretimde önemli bir yer tutan yem maliyetlerinin azaltılması  amacıyla da gerekli düzenlemelerin yapıldığının altını çizen Şimşek, şöyle devam  etti:

"Tarımsal üretimde istenilen gelişmenin sağlanabilmesi ve küçük  üreticilerimizin ürünlerini işleyerek katma değer yaratabilmesi amacıyla tarımsal  ürünlerin işlenmesi faaliyetleri, yüzde 50 indirim oranı ve 5 milyon lira üst  limitli olacak şekilde ilk defa faiz desteği kapsamına alınmıştır. Lisanslı  depoculuğun özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla söz konusu  yatırımlardaki üst limit, deponun kapasitesine bağlı olarak kademelendirilmiş ve  10 bin tondan fazla kapasitesi bulunan depolar için 20 milyon liraya  yükseltilmiştir. Türkiye'deki süs bitkisi üretiminin artırılarak ithalatın  azaltılması amacıyla yerli üretimin teşvik edilmesi için süs bitkisi üretimine  yönelik kredi limitleri yükseltilmiştir. Ayrıca, sera modernizasyonuna yönelik  olarak da kredi limitlerinde artışa gidilmiştir."

Şimşek, 2004 yılından bu yana devam eden desteklerin sürdürüleceğini  belirterek, 2018 yılı bütçesinde tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla 2,65  milyar liralık ödenek tahsis edildiğine dikkati çekti.

Şimşek, esnaf ve sanatkarların desteklenmesi amacıyla da Hazine  tarafından önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Halk Bankası tarafından, esnaf ve sanatkarların finansman  ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla düşük faizli kredi  kullandırıldığını hatırlatan Şimşek, faizin tamamı veya bir bölümünün de esnaf ve  sanatkarı desteklemek amacıyla Hazinece karşılandığını ifade etti.

Şimşek, "2018 yılında da bu desteğin artarak devam etmesi  planlanmaktadır. Bu çerçevede, gelecek yıl bütçesinde söz konusu uygulama için  1,5 milyar lira ödenek tahsis edildi ve banka tarafından kullandırılacak toplam  kredi bakiyesinin yüzde  20 artarak 28,8 milyar liraya ulaşması hedeflenmiştir."  dedi.

Düşük faizli kredi uygulamasının yanı sıra 2015 yılından beri devam  etmekte olan, kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnafa,  usta girişimci ve genç girişimci esnaflara sıfır faizli kredi kullandırılmasına  devam edileceğinin altını çizen Şimşek, şunları kaydetti:

"2018 yılında yürürlüğe girecek kararnameyle 'girişimci usta faizsiz  kredi desteği'nin en az 3 yıl olan ustalık belgesi şartını 1 yıl olarak  değiştirdik. deprem, heyelan, sel afetlerine ve/veya terör olaylarına maruz  kalmaları nedeniyle 'KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı' kapsamında KOSGEB  destekli kredilerden yararlanacak esnaf ve sanatkarların kararname kapsamında  kredi kullanabilmelerine ilişkin istisna getirdik. Böylece konuya ilişkin  kararname kapsamı genişletilerek daha fazla esnaf ve sanatkara ulaşılması  hedeflenmiştir."

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