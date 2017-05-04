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Müjde! İndirim geldi

Müjde! İndirim geldi.17333
  • Giriş : 04.05.2017 / 17:57:00

Araç kullanan vatandaşlara 2 müjdeli haber birden geldi.

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Vatandaşlara biraz olsun nefes aldıracak açıklama geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 7, motorinin litre fiyatına ise 10 kuruşluk indirim geldi. Benzine en son 2 Mayıs'ta 9, motorine ise 26 Nisan'da 13 kuruş indirim yapılmıştı.

Ankara'da litresi ortalama 5,17 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,12 liradan 5,05 liraya, İzmir'de 5,15 liradan 5,08 liraya düşecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 4,52 liradan 4,42 liraya, İstanbul'da 4,47 liradan 4,37 liraya, İzmir'de 4,49 liradan 4,39 liraya inecek.

TRT

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