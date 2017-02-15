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Mükemmel dönüşümün rotası KalDer yeni yol haritasını çiziyor

Mükemmel dönüşümün rotası KalDer yeni yol haritasını çiziyor.10551
  • Giriş : 15.02.2017 / 12:11:00

Kalite algısını yaşamın her alanına yaymak ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarını ‘EFQM Mükemmellik Modeli’ çerçevesinde sürdüren Türkiye Kalite Derneği (KalDer) yeni yol haritasını çiziyor.

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KalDer kurucu üyeleri, geçmiş dönem yönetim kurulu ve şube başkanları, yönetim kurulu üyeleri, genel sekreterleri, profesyonel çalışanları ve Türk iş dünyasının önde gelen isimleri, bu hedef doğrultusunda 18-19 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Arama Konferansı ve Strateji Çalıştayı’nda bir araya geliyor. Elde edilecek sonuçlar, 25 yıllık köklü geçmişe ve tecrübeye sahip KalDer’in gelecek projeksiyonunu şekillendirecek.

KalDer’in kuruluşundan bu yana özel sektörde ve kamuda önemli işbirliklerine ve başarılara imza attığını ifade eden KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, ülkemizin en prestijli sivil toplum kuruluşlarından biri olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. KalDer’in mükemmellik kültürünün benimsenmesinde etkin ve rehber bir konuma sahip olduğunu söyleyen Buket Eminoğlu Pilavcı, 2 bini aşkın kurumsal üyesi bulunan yapının artık STK’lar nezdinde çatı bir yapıya bürünmesinin zamanının geldiğini dile getirdi.

“KalDer olarak artık yeni ufuklara yelken açmak zorundayız”

Rekabet koşullarının acımasızlaştığı bir iklimde yaşadığımızı öne süren Buket Eminoğlu Pilavcı, “Mükemmeli arayanlar için KalDer her zaman var olacak. Fakat yeni ufuklara da yelken açmak zorundayız. Rekabet ve sürdürülebilirlik konularında itici bir güç olacağımız gibi yenilikçi tavrımızla da diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek bir model teşkil etmeliyiz. Mükemmellik, rekabet, kalite, verimlilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında ülkemizdeki sivil toplum kuruluşları nezdinde bir çatı kuruluş Ayrıca sadece ekonomide değil; bilim, sanat, politika, eğitim yani yaşamın her alanında mükemmellik anlayışının bir ihtiyaç olduğunu daha çok dile getirmeliyiz. İşte Arama Konferansı ve Strateji Çalıştayı’nı bu beklentiler ve hedefler doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Burada üreteceğimiz fikirler KalDer’in geleceğini ve vizyonunu belirleyecek. Ülkemiz ve sürdürülebilir bir dünya için mükemmelliğin dönüşüm rotası olmayı kararlıkla sürdüreceğiz.”

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