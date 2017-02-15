Mükemmel dönüşümün rotası KalDer yeni yol haritasını çiziyor

Giriş : 15.02.2017 / 12:11:00

Kalite algısını yaşamın her alanına yaymak ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarını ‘EFQM Mükemmellik Modeli’ çerçevesinde sürdüren Türkiye Kalite Derneği (KalDer) yeni yol haritasını çiziyor.