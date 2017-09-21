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Mülteci gemisi battı: 100'den fazla kayıp var

Mülteci gemisi battı: 100'den fazla kayıp var.38816
  • Giriş : 21.09.2017 / 13:03:00

Libya'da mülteci gemisinin battığı, 100'den fazla göçmenin kayıp olduğu duyuruldu.

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Libya'da facia. Mülteci gemisinin battı. 100'den fazla göçmenin kayıp olduğu duyuruldu.

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