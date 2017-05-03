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Mülteci sorunları nasıl çözülecek?

Mülteci sorunları nasıl çözülecek?.13142
  • Giriş : 03.05.2017 / 09:43:00

Liseli gençlerden mülteci sorunlarına çözüm arayışları.

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İSTEK Uluğbey Okulları Gençlik Konferansı, gençleri engelsiz düşünmeye davet ediyor. 5 Mayıs 2017’de başlayacak ve 3 gün sürecek olan konferansta komiteler kurulacak ve gençler mülteci sorununa çözüm arayacak. Konferansa 212 lise öğrencisi katılacak.

İSTEK Uluğbey Okulları, lise öğrencilerine yönelik olarak ütopik bir dünyada sınırlamalar olmadan yeni sistemler kurmak ve düzenlemek için bu yıl 5. Kez Gençlik Konferansı düzenliyor.

Konferansın amacı, katılımcıları bir toplulukla sistemli çalışmaya; düşünüp yeni fikirler üretmeye ve ürettikleri bu fikirleri somutlaştırmaya yöneltmek.

İstanbul’dan ve şehir dışından toplam 212 öğrencinin katılacağı İSTEK Uluğbey Gençlik Konferansı 5-8 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleşecek. Konferansın bu yılki konusu “Mülteci sorunu ve çözüm önerileri”

Planlanma ve uygulama aşamalarının tamamen öğrenciler tarafından gerçekleştirildiği konferansta üç gün boyunca ekonomi, sağlık, eğitim ve kültür, güvenlik, adalet, barınma, dış güvenlik, iç güvenlik başlıkları altında düşünceler paylaşılacak. Öğrenciler sonuç raporunda mülteci sorununa dikkat çekmek için çözüm önerilerini sıralayacaklar.

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