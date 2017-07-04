Mümtazer Türköne'ye hapis!
Yazdığı yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tehdit' ettiği iddiasıyla yargılanan gazeteci Mümtazer Türköne ile ilgili mahkeme heyeti, 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan Mümtazer Türköne, Ses ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise duruşmada avukatı Ferah Yıldız temsil etti. Ferah Yıldız, sanığın cezalandırılmasını talep etti.
TÜRKÖNE: SUÇSUZUM BERAATİMİ TALEP EDİYORUM
Sanık Türköne de davaya konu yazısında Cumhurbaşkanını tehdit amacının söz konusu olmadığını belirterek, "Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" dedi.
4 YIL 2 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tehdit suçunun işlendiğinin sabit olduğunu belirtti. Sanık Türköne'yi 5 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın yargılama aşamasındaki tutum ve davranışlarını takdiri indirim sebebi sayarak cezayı 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirdi.
İDDİANAME
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Mümtazer Türköne'nin “Arınç Saray'ı Sur'daki tünellere sokuyor" başlıklı yazısında Cumhurbaşkanına yönelik tehdit suçunu işlediği iddia ediliyordu. İddianamede Türköne'nin 5 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması isteniyordu.
HÜRRİYET
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