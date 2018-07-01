Münbiç'te 7. devriye!
Türk Silahlı Kuvvetleri sabahın erken saatlerinde Münbiç ile ilgili açıklamada bulundu. TSK'dan yapılan açıklamada, Suriye'nin Münbiç kentinde ABD güçleri ile birlikte 7'nci devriye görevinin gerçekleştirildiği duyuruldu.
Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşma gereği terör örgütü YPG'nin kentten tamamen çekilmesi gerekiyor.
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