Münevver Karabulut cinayetinde gelişme
Hunharca işlenen bir cinayete kurban giden Münevver Karabulut davasında gelişme. Kayıp 700 bin Euro davasında haklarında dava açılan 6 polis 8 sanık, 6'şar bin TL adli para cezasına çarptırıldı, 1 sanık ise beraat etti.
TRT
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