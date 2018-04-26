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Münih'te dev maç! Real Madrid avantajı kaptı!

Münih'te dev maç! Real Madrid avantajı kaptı!.23841
  • Giriş : 26.04.2018 / 08:00:00

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final mücadelesinde Bayern Münih ile Real Madrid Almanya'da karşı karşıya geldi.

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Beşik Modelleri

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final ilk maçları heyecanı Münih’te devam etti. Dünya ve Avrupa futbolunun iki devi Bayern Münih ve Real Madrid finale çıkma ve Kiev biletini alma yolunda kozlarını paylaşırken eşleşmenin ilk maçında Real Madrid deplasmanda 2-1 kazandı ve 1 Mayıs’ta oynanacak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

Real Madrid’in golleri Marcelo (44) ve Asensio’dan (57) gelirken ev sahibi Bayern’in tek sayısı 28’de Kimmich’ten geldi. Bayern Münih’te mağlubiyetin yanı sıra Arjen Robben ve Jerome Boateng’in sakatlıkları da Jupp Heynckes ve ekibini şimdiden düşündürmeye başladı.

Yarı finaldeki diğer eşleşmenin ilk maçında ise Liverpool konuğu Roma’yı 5-2 mağlup etmişti.

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