Münir Özkul'un kızı: Asılsız haberler çıktı
Türk sinemasının sevilen isimlerinden Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, babasının cenazesinin pazar ya da pazartesi günü defnedileceğini belirtti. Güner Özkul, Teşvikiye Camii'nden defnedileceğini söyledi.
Öte yandan, başta sosyal medyada olmak üzere defalarca asılsız haberlerle babasının öldüğü iddialarını hatırlatan Güner Özkul, "Uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle aslında bugüne hazırlanmış olduk. Sayın Beyoğlu Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan'a tedavi sürecinde bizi hiç yalnız bırakmadığı, her aşamasında yardımcı olduğu için çok teşekkür ederiz. Defin sürecinde de yanımızda." açıklamasında bulundu.
TRT
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