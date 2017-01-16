Muradiye Belediye Başkanı gözaltında!
Yürütülen soruşturma kapsamında makamına gelen Van'ın Muradiye Belediye Başkanı Dr. Mehmet Ali Tunç'un gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Muradiye Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç ve 16 kişinin 'PKK'ya yardım ve yataklık' soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
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