Facebook Twitter Rss

Muradiye Belediye Başkanı gözaltında!

Muradiye Belediye Başkanı gözaltında!.18327
  • Giriş : 16.01.2017 / 11:39:00

Muradiye Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç'un gözaltına alındığı öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Yürütülen soruşturma kapsamında makamına gelen Van'ın Muradiye Belediye Başkanı Dr. Mehmet Ali Tunç'un gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Muradiye Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç ve 16 kişinin 'PKK'ya yardım ve yataklık' soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Başbakan, milletvekillerini topluyor!

Burhan Sönmez yönetim kurulunda!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Katliamı 150 bin dolar için yaptı!

Katliamı 150 bin dolar için yaptı!

39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısı ile ilgili önemli bir bilgi öğrenildi.

4 ilde jandarmaya FETÖ operasyonu!

4 ilde jandarmaya FETÖ operasyonu!

FETÖ soruşturması kapsamında 4 ilde jandarmaya operasyon düzenlendi.

 

Tatilciler akın akın Uludağ'a gidince bu oldu!

Tatilciler akın akın Uludağ'a gidince bu oldu!

Çevre illerden akın akın Uludağ'daki kayak merkezlerine gidilince trafik kilitlendi.

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Yozgat'ta açılıyor

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Yozgat'ta açılıyor

Sağlık Bakanlığı'nın "şehir hastaneleri projesi" kapsamında inşasına başlanan Yozgat Şehir Hastanesi

 

İstanbul'da ulaşım artık 'havadan' olacak

İstanbul'da ulaşım artık 'havadan' olacak

"Havaray" için ilk adım atıldı. Buna göre bir süre sonra İstanbul'da ulaşım havadan sağlanacak.

Şehit cenazesinde yürek yakan kare

Şehit cenazesinde yürek yakan kare

Terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonda şehit olan Samet Kaya'nın cenazesinde yürek yakan görüntüler


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya