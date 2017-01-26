Muradiye Belediye Başkanı tutuklandı!
Terör soruşturması kapsamında Van'ın Muradiye ilçesi Başkanı Mehmet Ali Tunç tutuklandı. Tunç'un 'terör örgütüne yardım ve yataklık faaliyetlerinde bulunduğu' ve PKK/KCK terör örgütüne içerisinde faaliyet yürüttükleri' suçlarından tutuklandığı öğrenildi.
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