Facebook Twitter Rss

Muradiye Belediye Başkanı tutuklandı!

Muradiye Belediye Başkanı tutuklandı!.14818
  • Giriş : 26.01.2017 / 17:50:00

Terör soruşturması kapsamında Muradiye Başkanı tutuklandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Terör soruşturması kapsamında Van'ın Muradiye ilçesi Başkanı Mehmet Ali Tunç tutuklandı. Tunç'un 'terör örgütüne yardım ve yataklık faaliyetlerinde bulunduğu' ve PKK/KCK terör örgütüne içerisinde faaliyet yürüttükleri' suçlarından tutuklandığı öğrenildi.

Fener-G.Saray maçına FETÖ soruşturması

15 ilde FETÖ operasyonu: 50 kişi gözaltında

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

15 ilde FETÖ operasyonu: 50 kişi gözaltında

15 ilde FETÖ operasyonu: 50 kişi gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında 15 ilde operasyon başlatıldı.

Mahkemeden Hakan Şükür kararı!

Mahkemeden Hakan Şükür kararı!

Hakan Şükür ile ilgili mahkemeden önemli bir açıklama geldi.

 

Devlet hastanesine silahlı saldırı!

Devlet hastanesine silahlı saldırı!

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silahlar patladı.

Aydınlı Grup'a kayyum atandı

Aydınlı Grup'a kayyum atandı

Aydınlı Grup'a Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atandığı öğrenildi.

 

Karlov suikastinde flaş gelişme

Karlov suikastinde flaş gelişme

Rus elçi Karlov suikastinde önemli detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

El Bab'da hain saldırı: 1 şehit

El Bab'da hain saldırı: 1 şehit

El Bab bölgesinde askerimize yapılan hain saldırıda bir asker şehit oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya