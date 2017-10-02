Murat Başoğlu el ele yakalandı
Geçtiğimiz aylarda teknede bir kadınla öpüşürken yakalanan ve o kadının öz yeğeni Burcu Başoğlu olduğunun ortaya çıkmasıyla eşinden boşanan Murat Başoğlu 14 yıllık eşi Hande Bermek'le eski günlerine döndü.
Hande Bermek (48), “Bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum” açıklaması yapmıştı.
Gelen tepkiler üzerine Hande Bermek, Murat Başoğlu'ndan 11 Eylül’de boşanmıştı. Ancak çiftin ayrılığının sadece kağıt üzerinde olduğu ortaya çıktı.
Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Murat Başoğlu ve Hande Bermek dün sabah 11.45’te Bodrum Gündoğan’daki yazlıklarının önünde görüntülendi.
Murat Başoğlu ve boşandığı eşi Hande Bermek sahilde el ele dolaştı
Çift evden çıkmadan önce 3 kişilik özel koruma ekibi etrafı kontrol etti. Daha sonra Başoğlu ve Bermek el ele dışarı çıktı.
Sahilde yürüyüş yapan çift zaman zaman birbirlerine sarılıp öpüştü. Çiftin 14 yaşında bir oğulları var.
DİĞER HABERLER
Ağrı'da çatışma: 5'i öldürüldü
Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Kütahya'da minibüs kaza yaptı, 9 kişi yaralandı
Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı
Taksim'de şemsiye satıcıları birbirine girdi!
İstanbul Taksim'de şemsiye satışı yapmak isteyen satıcılar birbirlerine girdi.
Baz istasyonu için 3'te 2 yetecek
Baz istasyonunun binaya kurulumu için kat maliklerinin tamamı yerine 3’te 2’sinin onayı yetecek.
Bir iddia daha yalan çıktı!
Emrah Serbes’in yaptığı kazada yanındaki Kenan Doğru’nun "Otomobilin arka lambaları silikti” iddiası