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Murat Başoğlu el ele yakalandı

Murat Başoğlu el ele yakalandı.15171
  • Giriş : 02.10.2017 / 09:11:00

Ensest skandalı ile herkesi şoke eden Murat Başoğlu'nun hayatında yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Geçtiğimiz aylarda teknede bir kadınla öpüşürken yakalanan ve o kadının öz yeğeni Burcu Başoğlu olduğunun ortaya çıkmasıyla eşinden boşanan Murat Başoğlu 14 yıllık eşi Hande Bermek'le eski günlerine döndü.

Hande Bermek (48), “Bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum” açıklaması yapmıştı.

Gelen tepkiler üzerine Hande Bermek, Murat Başoğlu'ndan 11 Eylül’de boşanmıştı. Ancak çiftin ayrılığının sadece kağıt üzerinde olduğu ortaya çıktı.

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Murat Başoğlu ve Hande Bermek dün sabah 11.45’te Bodrum Gündoğan’daki yazlıklarının önünde görüntülendi.

Murat Başoğlu ve boşandığı eşi Hande Bermek sahilde el ele dolaştı

Çift evden çıkmadan önce 3 kişilik özel koruma ekibi etrafı kontrol etti. Daha sonra Başoğlu ve Bermek el ele dışarı çıktı.

Sahilde yürüyüş yapan çift zaman zaman birbirlerine sarılıp öpüştü. Çiftin 14 yaşında bir oğulları var.

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