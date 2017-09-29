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Murat Başoğlu kendini böyle tanıtmış!

Murat Başoğlu kendini böyle tanıtmış!.21012
  • Giriş : 29.09.2017 / 13:52:00

Ensest skandalı ile gündemden düşmeyen Murat Başoğlu ile ilgili şoke eden bir iddia gündeme geldi.

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Büyüyen Beşik

Geçtiğiniz aylarda teknede bir kadınla öpüşürken yakalanan ve o kadının öz yeğeni olduğu ortaya çıkmasından sonra eşinden boşanan Murat Başoğlu ile ilgili şoke eden bir hareket geldi.

Ünlü sunucu dünyaca ünlü bir arkadaşlık sitesinde kendisini Alejandro Hernandez olarak tanıttığı ortaya çıktı.  Murat Başoğlu zaman zaman kapatıp tekrar açtığı tanışma sitesindeki sayfasında kendisini 43 yaşında İspanyolca ve Katalanca bilen İngilizce öğrenen biri olarak tanıttı. 

İspanyol Alejandro Hernandez adını kullanarak dünyanın dört bir yanında arkadaşlar arayan Murat Başoğlu profil sayfasında yer alan açıklama kısmına 'boşandım ve bir oğlum var'  mesajını yazdığı dikkatlerden kaçmadı.

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