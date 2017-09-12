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Murat Başoğlu'nun eşinden açıklama geldi

Murat Başoğlu'nun eşinden açıklama geldi.21067
  • Giriş : 12.09.2017 / 11:04:00

Ensest skandalı ile gündeme gelen Murat Başoğlu'nun eşinden açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Geçtiğimiz aylarda teknede bir kadınla öpüşürken yakalanan ve o kadının öz yeğeni olduğu ortaya çıkan Murat Başoğlu ile ilgili boşandığı eşi Hande Bermek'ten çarpıcı bir açıklama geldi.

Avukatı aracılığıyla bir açıklama yapan  Hande Bermek " yapılan asılsın haberlere dava açacağız" dedi. 

BASIN AÇIKLAMASI

Müvekkilim Hande Bermek ve Murat Başoğlu gördükleri lüzum üzerine ortaklaşa bir kararla evliliklerini sonlandırma kararı almış ve 11.09.2017 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmışlardır.
Tüm kamuoyunun gözleri önünde yaşanan bu çok zorlu süreçte müvekkilim ve ailesi hakkında birçok asılsız ,hiçbir hukuki mesnete dayanmayan ,hakaret ve tehdit boyutuna varan çeşitli haberler ve yayınlar yapılmıştır.Müvekkilim Hande Bermek bütün yapılmış ve yapılacak haberler ve yayınlar için hukuki ve cezai haklarını sonuna kadar kullanarak sorumlular hakkında gereken tüm başvuları yapacağını üzülerek bildirmektedir.Bundan sonraki sürece saygı gösteren herkese teşekkür ederiz.
Saygılarımızla

Hande Bermek Vekili
Av.Aslı Çelik Hatemi

HÜRRİYET

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