Murat Başoğlu'nun yeğeni hastanelik oldu
Geçtiğimiz aylarda teknede bir kadınla öpüşürken görüntülenen ve o kadının öz yeğeni Burcu Başoğlu olduğu ortaya çıkan Murat Başoğlu eşi ile yeniden barışırken, yeğeni Burcu'nın hastanede olduğu ortaya çıktı.
Yaşanan gelişmelerden sonra Burcu Başoğlu dış dünya ile ilişkisini tamamen kesmiş. Yemek yemiyor, ilaçlarla ayakta duruyormuş.Geçen hafta bir hastanenin rehabilitasyon bölümünde tedavi görmeye başlamış.
Murat Başoğlu ve Hande Bermek 11 Eylül'de boşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Murat Başoğlu ve Hande Bermek Bodrum Gündoğan'daki evlerinde sarmaş dolaş çıkıp sahilde yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Bu totoğrafın ardından arkadaşları Hande Bermek ile görüşmeyi kesmiş.
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