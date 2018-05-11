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Murat Boz'dan Aslı Enver için sürpriz açıklama

Murat Boz'dan Aslı Enver için sürpriz açıklama.18059
  • Giriş : 11.05.2018 / 12:43:00

Murat Boz'dan Aslı Enver ile ilgili sürpriz bir açıklamada bulundu.

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Büyüyen Beşik

Magazin gündemine bomba gibi düşen Aslı Enver-Murat Boz ayrılığının yankıları sürüyor. 2,5 yıllık ilişkisini sonlandıran Murat Boz, Aslı Enver'in doğum gününü kutladı.

Aslı Enver, ayrılık sonrası zor günleri sevenleriyle aştı. Bugün doğum günü olan ünlü oyuncuya fanları erken kutlama yapıp sosyal medyadan ‘MutluOlAslı’ hashtag'i açtı.

Murat Boz da yaklaşık bir ay önce ayrıldığı eski sevgilisine doğum gününde mutluluk diledi. Magazin D'ye konuşan Boz, "Herkes mutlu olsun, onun dışında söylenecek çok fazla bir şey yok" dedi.

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