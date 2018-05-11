Murat Boz'dan Aslı Enver için sürpriz açıklama
Magazin gündemine bomba gibi düşen Aslı Enver-Murat Boz ayrılığının yankıları sürüyor. 2,5 yıllık ilişkisini sonlandıran Murat Boz, Aslı Enver'in doğum gününü kutladı.
Aslı Enver, ayrılık sonrası zor günleri sevenleriyle aştı. Bugün doğum günü olan ünlü oyuncuya fanları erken kutlama yapıp sosyal medyadan ‘MutluOlAslı’ hashtag'i açtı.
Murat Boz da yaklaşık bir ay önce ayrıldığı eski sevgilisine doğum gününde mutluluk diledi. Magazin D'ye konuşan Boz, "Herkes mutlu olsun, onun dışında söylenecek çok fazla bir şey yok" dedi.
TRT
DİĞER HABERLER
Ebru Gündeş eşinin sevdiği o şarkıyı okumadı
Serhat Akın'dan şok açıklama: Hadise çirkindi
Eski Fenerbahçeli oyuncu Serhat Akın, gündeme bomba gibi düşecek sözler sarfetti.
Hülya Avşar 10 gün sonunda gişede çakıldı!
Hülya Avşar'ın filmi 'Selfi' gişede tam anlamıyla çakıldı. Avşar'ın filmi 10 günde 2 bin 440 kişi ta
'Kıskanç' manken Adriana Lima fena yakalandı
Erkek arkadaşı Metin Hara'yı kıskanan Adriana Lima, fena yakalandı.
Seda Sayan apar topar hastaneye kaldırıldı!
Seda Sayan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla hastanede olduğunu duyurdu.
'Bodrum'dan ev aldı' iddiaları asılsız çıktı
Bodrum'dan 2 milyon Euro'ya ev aldığı iddia edilen Hadise'nin ev almadığı ortaya çıktı.