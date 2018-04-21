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Murat Boz'dan ayrılık için ilk açıklama

Murat Boz'dan ayrılık için ilk açıklama.18059
  • Giriş : 21.04.2018 / 15:17:00

Şarkıcı Murat Boz'dan ayrılık haberleri ile ilgili ilk açıklama geldi.

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Sepet Beşik

2,5 senelik ilişkilerini bitiren ünlü çiftten açıklama geldi. Ayrılık haberleri ile magazin gündemini sallayan Murat Boz ile Aslı Enver ilişkisi ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Aslı Enver geçen günlerde ayrılmıştı. Ayrılık sebebinin ise Aslı Enver'in Murat Boz'u kıskançlıkları ile bunalttığı olduğu iddia edilmişti. 38 yaşındaki şarkıcı ayrılıkla ilgili ilk kez konuştu.

Murat Boz, "Ayrılıkla ilgili haberler doğru. Bununla ilgili ilk ve son defa konuşacağım. Aslı benim için çok ama çok değerli bir insan. Çok şey söyleniyor. Bunlar iki kişi arasında olan özel şeyler. Böyle olması gerekiyormuş böyle oldu" ifadelerine yer verdi.

DAHA ÖNCEKİ AYRILIK KISA SÜRMÜŞTÜ

Aslı Enver ve Murat Boz bir süre önce yine ayrılmıştı. Ayrılık sebebi ise Murat Boz'un Eser Yenenler'in evinde düzenlediği ev partisinde

NTV

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