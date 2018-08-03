Murat Boz'dan kafa karıştıran paylaşım
Sevilen pop şarkıcısı Murat Boz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. 2 yıllık beraberlikleri sonrası Aslı Enver'den ayrılan Murat Boz, manidar bir paylaşımda bulundu.
Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Aslı Enver, Yunanistan tatiline giderken Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
Murat Boz, Aslı Enver’in bu paylaşımından sonra instagram hesabından, konserinde söylediği aynı şarkıyı paylaştı. Yakışıklı şarkıcı paylaştığı videonun altına; "Ne varsa eskilerde var" notunu düşerek takipçilerini şaşırttı.
AKŞAM
DİĞER HABERLER
Hindistan: Düşük yapayım diye beni dövdü
Ceren Hindistan, Ümit Aslan ile yaşadığı ilişkiye dair önemli açıklamalar yaptı.
Ünlü modacı Nur Yerlitaş acil ameliyata alındı
Ünlü modacı Nur Yerlitaş2ın acil ameliyata alındığı öğrenildi.
İdo'dan bedelli askerlik eleştirilerine yanıt
İbrahim Tatlıses'in küçük oğlu İdo'dan bedelli askerlik eleştirilerine yanıt geldi.
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül kampa gitti
Nur Yerlitaş 32 kilo verdi, görenler hayret etti
Ekranların sevilen isimlerinden olan Nur Yerlitaş, 32 kilo verdi.
Hülya Avşar hakkında inceleme başlatıldı
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar hakkında inceleme başlatıldı.