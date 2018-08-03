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Murat Boz'dan kafa karıştıran paylaşım

Murat Boz'dan kafa karıştıran paylaşım.18059
  • Giriş : 03.08.2018 / 12:56:00

Murat Boz, sosyal medya üzerinden kafa karıştıran bir paylaşımda bulundu.

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Büyüyen Beşik

Sevilen pop şarkıcısı Murat Boz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. 2 yıllık beraberlikleri sonrası Aslı Enver'den ayrılan Murat Boz, manidar bir paylaşımda bulundu. 

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Aslı Enver, Yunanistan tatiline giderken Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Murat Boz, Aslı Enver’in bu paylaşımından sonra instagram hesabından, konserinde söylediği aynı şarkıyı paylaştı. Yakışıklı şarkıcı paylaştığı videonun altına; "Ne varsa eskilerde var" notunu düşerek takipçilerini şaşırttı.

AKŞAM

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