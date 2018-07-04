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Murat Boz, eski sevgilisini fena bozdu!

Murat Boz, eski sevgilisini fena bozdu!.22116
  • Giriş : 04.07.2018 / 17:55:00

Ünlü şarkıcı Murat Boz, eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'nu fena bozdu.

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Büyüyen Beşik

Güzel oyuncu Aslı Enver ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Murat Boz, büyük aşkı Eliz Sakuçoğlu ile Çeşme'de bir mekanda karşı karşıya geldi. Boz'un Sakuçoğlu'na selam bile vermeyerek, görüşme teklifini reddettiği öğrenildi.

Aslı Enver'den ayrılan Murat Boz yakın dostu Soner Sarıkabadayı ile geçen hafta Çeşme'ye tatile gitti. İki popçu, Alaçatı'daki Grande Spiaggia adlı kulüpte eğlenirken Eliz Sakuçoğlu ile karşılaştı. Murat Boz, eski sevgilisini fark etti ancak selam vermedi.

İddiaya göre; Eliz Sakuçoğlu, Çeşme tatili boyunca Murat Boz'u yakın takibe aldı. Boz ile bir araya gelip konuşmak istedi ancak başarılı olamadı. Ünlü popçu, 8 yıl aşk yaşadığı, 2015'te kırgın olarak ayrıldığı Eliz Sakuçoğlu'na cevap vermedi.

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