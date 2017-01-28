Murat Boz'un annesi yoğun bakıma alındı
'TV8 kanalında Acun Ilıcalı'nın hazırladığı 'O Ses Türkiye' programında jürilik yapan ünlü şarkıcı Murat Boz'un annesi Nedret Boz, dün gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Nedret Boz, geceyi yoğun bakım ünitesinde geçirdi.
Bugün taburcu edilen anne Boz'u çocukları ve eşi yalnız bırakmadı.
Nedret Boz'un sosyal medyada oğlu Murat Boz hakkında yapılan ağır eleştiriler nedeniyle rahatsızlandığı iddia edildi.
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