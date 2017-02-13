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Murat Bozoğlu'na 7 yıl hapis

Murat Bozoğlu'na 7 yıl hapis.15736
  • Giriş : 13.02.2017 / 09:33:00

Boz Grup'un patronlarından Murat Bozoğlu ve kardeşi hakkında karar verildi.

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Luzey Kıbrıs'ın en gözde otellerinden biri olan Cratos'un sahibi Murat Bozoğlu ve kardeşi Kemal Bozoğlu hakkında 29 milyon 888 bin 600 TL kredi ile ilgili nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarında 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası istendi.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlanan davada sanık kardeşlerin, İSKİ adına düzenlenen sahte temlik teyit yazıları kullanılarak kefil sıfatıyla sözleşme imzalayıp, 3 firmaya Vakıfbank AŞ tarafından açılmaması gereken toplam 29 milyon 888 bin 600 TL kredinin verilmesini sağladıkları belirtildi.

Mahkeme, ayrıca sanıklardan Uytaş Şirketi finans bölümü sorumlusu İrfan Usta ve 2006-2012 yılları arasında Uytaş Şirketi yetkilisi Serkan Öktem’e de nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından toplam 6’şar yıl 3’er ay hapis ve toplam 32 milyon 168 bin 520 TL’şer adli para cezası verdi. Ayrıca yargılanan 7 şüpheli ile ilgili olarak da beraat kararı verildi.

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